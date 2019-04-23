كباب وسندوتشات كبدة.. أغرب دعاوي الطلاق والخلع في أسبوع

تنوعت أسباب الخلع والطلاق لأغرب الأسباب، منها ما يرتبط بالبخل وأخرى بسبب الرغبة في السيطرة وفرض الرأي، وتنتهي المشكلات بلجوء أحد الطرفين بطلب الطلاق وبعض من هذه القصص تبدأ بقصص حب طويلة قبل الزواج ولكن تكون نهايتها الانفصال ولأسباب سطحية.

يرصد "هُن" عددا من أغرب قضايا الخلع والطلاق والنشوز هذا الأسبوع.

كيلو كباب ينهي زواج استمر 13 عامًا

زواج استمر 13 عامًا، انتهى برفع الزوج دعوة نشوز ضد زوجته بعد طرده من المنزل أمام أولاده بسبب شرائه كيلو كباب لأولاده.

وقال "محمد.أ"، 41 عامًا، عامل بأحد المصانع، "صدام عنيف بسبب شراء الزوج كيلو كباب لأولاده دون علم زوجته وعند رجوعها المنزل واكتشافها ذلك أقدمت على طرد زوجها.

خلع بطعم "سندوتشات الكبدة"

"مش عايز أبويا ياكل على عربية الكبدة بتاعته إلا لما يدفع حسابه"، هكذا بدأت "شيماء.م"، 22 عامًا، حديثها في دعوة الخلع التي حملت رقم 1987/2018، ضد زوجها "محمد.م"، 31 عامًا، مشكلة نشبت بين شيماء وزوجها بسبب والدها، وبخل زوجها.

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وتقول في دعواها: "طلبت منه فلوس عشان أجيب هدية لأمي وأبويا في عيد الأم قالي وأنا مالي، قلتله أنا مش معايا فلوس إنت خلتني قعدت من الشغل ومصروفي مش بيكفيني، فعايزة زيادة عشان اشتريلهم هدايا، قالي هاتي لأمك حاجة على القد أنتي حامل وأنا بحوش عشان المصاريف، وكفاية أبوكي كل يوم والتاني جايب أصحابه عازمهم عندي على سندوتشات وبتحرج أحاسبه وهو مبرطع ومش عارف إنّ ده شغل وشقى عمري".

بيحب حماته

زواج افتقد الحب من بدايته وانتهى بالطلاق بعد مرور عام بسبب خيانة زوجية تفتقد إلى المنطقية، حاولت "نرمين.ف"، 29 عامًا، التغلب على شكوكها وشعورها الدائم بخيانة زوجها لها، ولكنها تأكدت من حبه لوالدتها، بعدما افصح لها بذلك لذلك لجأت إلى الطلاق.

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