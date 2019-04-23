سميرة سعيد: "أصالة وأنغام هيتصالحوا"

داخل سيارة فاخرة ضمن برنامج "Carpool Karaoke Arabia"، تحدثت الفنانة المغربية سميرة سعيد، عن الخلاف الحالي بين المطربتين أصالة نصري وأنغام، عقب زواج الأخيرة من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، طليق ياسمين عيسي إحدى أقارب المخرج طارق العريان زوج "أصالة".

تأتي الحلقة عقب أيام من استضافة سميرة سعيد لأنغام في برنامج "Carpool Karaoke Arabia"، وتعليقها على منتقدي زواجها من الفنانات.

"هيتصالحوا هيتصالحوا.. مفيش حاجة تستاهل".. هكذا عقبت "سميرة" على خلافات صديقتها، متابعة أن كل مشكلة تبدأ كبيرة ثم يتقلص حجمها حتى تتلاشى، مستطردة: "حب الحلو والصداقة حلوة، أكيد بعد فترة الاتنين هيضحكوا على الحاجات دي".

ويأتي ذلك التعليق من الفنانة المغربية عقب إظهار مقدمة البرامج صورة تجمعهن الثلاثة وهن يضحكن، في صورة نشرتها الفنانة المصرية عبر حسابها على "إنستجرام" في مارس 2016.

وعندما حلت أنغام ضيفة على البرامج نفسه، ووجهت رسالة لمنزعجين من زواجها من الفنانين في إشارة إلى أصالة، قائلة: "اللي يزعل يتفلق..يتفلقوا"، مؤكدة أن أغلب الفنانين هنأوها على زواجها.

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يشار إلى أن أصالة نصري تنش هجومًا على أنغام، خلال مواقع التواصل الاجتماعي والصحف، حيث أكدت خلال حوار لها مع مجلة إماراتية: "أنغام سقطت من حساباتي"، مشيرة إلى أنها تعرف بعض التفاصيل التي "لا تقال" ولا يعرفها البعض عن أنغام، بعد فترة وجيزة من إلغاء متابعيتها عبر "إنستجرام"، تغريدها عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "الفنّ إنّ لمّ ينقِّ روح صاحبه من دناءات الحياة، وإنّ لمّ يرتقِ به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه"، ما اعتبره كثيرون رسالة موجهة للفنانة أنغام.

يذكر أن الموزع أحمد إبراهيم طلق زوجته ياسمين عيسى مؤخرا بعد طلبها، بسبب زواجه من الفنانة أنغام، ومشاكل عدة حدثت بين الطرفين للسبب نفسه، وتمسكت زوجته ياسمين عيسى بالطلاق مع ظهور إبراهيم المتكرر مع أنغام أمام الكاميرا ظاهرا لها الدعم.

وكان إبراهيم متزوجا من ياسمين عيسى لـ10 سنوات، وأنجب منها طفلين.

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