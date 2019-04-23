كلاكيت ثالث مرة.. إليسا تثير الجدل بصورة جريئة من كليب "كرهني": استمتعوا

من جديد عادت الفنانة اللبنانية إليسا، لإثارة الجدل لدى متابعيها، عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بنشرها صورة جريئة من فيديو كليب أغنية "كرهني".

وظهرت "إليسا" في الصورة مع "موديل فيديو الكليب" وهو يقبلها، حيث علقت الفنانة اللبنانية على الصورة قائلة: "صباح الخير.. استمتعوا بفيديو كليب كرهني عبر قناتي الرسمية على اليوتيوب".

ولم تكن هذه أولى اللقطات المثيرة التي روجت بها "إليسا" عن الفيديو كليب، ففي وقت سابق نشرت صورة وهي مرتدية "روب طويل باللون الأبيض" وهي تحتضن "الموديل"، وعلقت عليها: "صباح مثالي يعقبه عصر عظيم ونتمنى لكم يومًا ممتعًا".

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وبعد ذلك، نشرت صورة من "الفيديو كليب" " وهي مع "الموديل" في الفراش، وعلقت عليها قائلة: "نظرة خاطفة من كليب كرهني، نعمل على المونتاج، وقريبا يتم طرحه".

وفي تعليق لها مع برنامج "ترندنج" على فضائية "إم بي سي 4" السعودية، ردت إليسا على منتقدي صورتها الجريئة في الكليب: "لا تعليق، فإنا أمثل في الكليب فيلم قصير يخصني، وأرغب في ظهوره في أفضل صورة".

وتابعت الفنانة اللبنانية: "مهما فعلت فإن المهاجمين سيستمرون في انتقادهم، لكن من ينتقدني عندما سيشاهد الكليب سيدرك المغزى من ذلك المشهد وحينها لن ينتقدني".

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