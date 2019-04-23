علامة "شرمبز" تُقدِّم مجموعة جديدة مِن أزياء الشارع الرئيسي

أطلقت علامة "Shrimps" للأزياء الفاخرة مجموعة جديدة من الأزياء الصيفية التي تقدم مجموعة متنوعة من أزياء الشارع الرئيسي، واشتهرت بمعاطفها من الفرو الملون ودبابيس الشعر الكريستالية، وطورت من حقائب الخرز التي هيمنت على "إنستغرام" العام الماضي.

تعدّ فكرة هانا وايلاند، خريجة كلية الأزياء في لندن البالغة من العمر 29 عاما، والتي تعدّ من المصممين الأساسيين في أسبوع الموضة في لندن منذ أعوام.

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- أفكار للإكسسوارات والحقائب مستوحاة من "أسبوع الموضة"

وكشفت العلامة لمعجبيها عن أن أزياءها ستصل أخيرا إلى الشارع الرئيسي من خلال بعض التعديل، وبأسعار معقولة للغاية، للعطلة الصيفية.

تضم المجموعة المكونة من 40 قطعة مستوحاة من ظرالمنا الطبيعية للشواطئ الإيطالية، كل شيء بدءا من الفساتين القطنية المتدرجة والقمصان وقبعات الدلو، وأحذية espadrilles، وبدلة جمبسوت ذات الرقبة الضيقة، وتشمل أيضا العديد من الطبعات مثل الرسوم المرسومة باليد والمطبوعات التي تستخدم ااكثير من الألوان المختلفة، وتقول ويلاند: "إذا طُلب مني وصف جمال Shrimps، فستكون أنيقة وبريطانية وأنثوية".

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حقائب اليد واحدة من أكثر العناصر شيوعا في تشكيلة المصممة البريطانية، لذلك فمن المنطقي أن تحتل الإكسسوارات مركز الصدارة في هذه المجموعة أيضا.

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