أزياء سهير القيسي تضمن لكِ خصرًا نحيفًا وقوامًا رشيقًا

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 أبريل 2019 04:37 مساءً - مقدمة البرامج العراقية سهير القيسي مشهورة باطلالاتها في الموضة، التي تنوع بها بحسب المناسبة وتعتمد فيها على الأغلب، الأسلوب الأنثوي، وأكثر ما تركز عليه سهير في اطلالاتها هو منطقة الخصر، حيث إنها دائمًا تُبرزها بشكل نحيف، وهذا ما يجعل قوامها يبدو متناسقًا ورشيقًا، وطبعًا وكما نعلم جميعنا، فإنّ النساء من مختلف الأعمار يبحثن دائمًا عن اطلالات رشيقة ونحيفة، وبخاصة عند منطقة الخصر التي توحي بالأنوثة، وفي حال كنتِ من هؤلاء النساء، ننصحكِ بأن تستوحي من سهير القيسي بعض الأفكار.



فستان أبيض قصير اختارته سهير القيسي:



في أحد المشاوير شاهدنا سهير القيسي وقد اختارت فستانًا بتصميم شبابي وأنيق باللونين الأسود والأبيض، زينت خصره بحزام رفيع من الجلد الأبيض، ما جعل قوامها يبدو متناسقًا. وقد أكملت اللوك بشنطة يد أنيقة من “شانيل” Chanel، وحذاء كاحل من “أكوازورا” Aquazzura.







فستان ميدي معرق تألقت به سهير القيسي:



أيضًا شاهدنا سهير القيسي في إحدى المناسبات، وقد اختارت فستان ميدي معرقًا بدرجات ترابية ناعمة، زينت خصره بحزام رفيع من الجلد باللون البني، لتحدد تلك المنطقة بطريقة أنيقة، واختارت مع اللوك شنطة يد من الجلد باللون البيج من سانت لوران Saint Laurent، وحذاءً بكعب عالٍ.

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فستان أسود ماكسي بقصة البليزر اختارته سهير القيسي:



فساتين البليزر رائجة جدًّا هذا الموسم، وهي مثالية لتنحيف الخصر وبخاصة التصميمات المزينة بصفي أزرار، مثل الذي اختارته سهير القيسي باللون الأسود، وقد نسقت معه حقيبة كتف، وصندلًا بكعب عالٍ باللون الأسود.



أزياء سهير القيسي تضمن لكِ اطلالات أكثر رشاقة، وخصرًا نحيفًا، شاهدي الصور واستوحي منها.

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