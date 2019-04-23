صور| زوجة "النقاز" تدعمه بالدعاء قبل لقاء الزمالك وبيراميدز.. "بالتوفيق يا حمدي"

دعم مستمر تقدمه ميرفي النقاز، زوجة لاعب الزمالك والمنتخب التونسي حمدي النقاز لشريك حياتها، قبل كل مباراة يخوضها.

وقبل انطلاق مواجهة "القلعة البيضاء" مع "بيراميدز" بساعات، نشرت "ميرفي" صورة لزوجة بالزي الرياضي لنادي الزمالك خلال المران بصحبة اللاعب عمر السعيد، مرفقة "إيموشين" يدل على الدعاء.

ولاقى المنشور تفاعلا واسعا بين رواد موقع التواصل الاجتماعي، والتي حصدت على ما يزيد على ألفي تسجيل إعجاب، ومئات التعليقات، أبرزها: "بنحبك برشا"، و"بالتوفيق يا حمدي"، و"إن شاء الله تشارك النهارده".

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وسبق أن نشرت "زوجة النقاز" العديد من الصور له خلال مشاركته في المباريات السابقة والتمارين مع فريقه، وسط العديد من عبارات الدعم، على مدار الأشهر الماضية.

يواجه فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، اليوم، الساعة 8 مساء، على استاد الدفاع الجوي، فى اللقاء المؤجل بينهما من الجولة السادسة والعشرين من الدوري الممتاز لكرة القدم.

يشار إلى أن "الزمالك" يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 60 نقطة وهو نفس رصيد بيراميدز، إلا أن الفريق الأبيض يتفوق بفارق الأهداف، وهو ما يجعل مباراة اليوم على صفيح ساخن لأن الفائز بتلك المباراة ينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 63 نقطة.

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