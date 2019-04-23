بالصور| ولدت بنزيف بالمخ وتوقع الأطباء وفاتها..طفلة تحتفل بعيد ميلادها الأول

رغم أنها ولدت بوزن أقل من نصف كيلو جرام فقط وتوقع الأطباء وفاتها، إلا أنها قررت تحدي الأطباء واحتفلت بعيد ميلادها الأول أمس.

ولدت الطفلة الأمريكية أمينة دوبسون بحجم صغير للغاية يعادل حجم الشطيرة، وكان لديها صمام مفتوح في القلب وتعاني نزيف في المخ، الأمر الذي جعل الأطباء يتوقعون وفاتها، قبل أن تتعافى بشكل كامل وتعود إلى منزلها.

وبحسب ما ذكره موقع "ميترو" الإلكتروني، اعتقدت والدتها أن ابنتها لن تعيش طويلًا، حتى لحظة احتفالها بعيد ميلادها الأول.

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وعبر والد الطفلة عن سعادته بنجاه طفلته من الموت المحقق، وبأنه لم يكن يتوقع نجاتها أبدا. وظلت الطفلة في العناية المركزة لمدة تجاوزت الشهرين، قبل أن يكتمل نمو جسمها بالكامل.

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