أولياء أمور يشكون صعوبة استخدام التابلت.. ومؤسس "أمهات مصر": حاولوا تتعلموا

ناشدت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى باستخدام جاهز التابلت والاستفادة منه بدلا من ركنه داخل الأدراج.

وتابعت "عبير"، في بيان لها، أن عدم استخدام عدد من أولياء الأمور للتابلت يعد إهدارا للمال العام، لافتة إلى أن ولي الأمر تحمل 100 جنيه فقط بينما تحملت الدولة تكلفة قيمة التابلت كاملة، مستطردة :" عدد من أولياء الأمور ركنين التابلت داخل الدرج مش بيستفيدوا منه، بعضهم حاول يفتحه ومعرفش يتفاعل معه، والبعض الآخر بيحاول يستخدمه ولكن بتواجه بعض المعوقات".

واقترحت "عبير"، أن توفر وزارة التربية والتعليم، وسيلة تواصل مباشرة بينها وبين أولياء الأمور والطلاب لعرض أي مشكلة تواجهم خلال التصفح على التابلت، على أن تقوم الوزارة بالرد عليهم مباشرة من قبل متخصصين، للاستفادة من التابلت وتشجيع الطلاب بالتفاعل عليه بشكل أكثر، موجهه حديثها لأولياء الأمور والطلاب: "حاولوا تدخلوا عليه أكثر من مرة، لغاية ما تتعلموا وتفهموا كل تفصيله فيه ".

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وأشارت عبير، إلى أن بعض اولياء الأمور والطلاب لم يتمنكوا من الاستفادة بشكل كامل من بنك المعرفة، لعدم قدراتهم في التعامل مع التابلت بشكل جيد.

يذكر أن عدد كبير من أولياء الأمور تفاعل عبر صفحة "اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم" مع المنشور، موضحين أن عدد منهم وضع التابلت داخل الأدراج ولم يستفيدوا منه والبعض الآخر يجد معوقات عند التفاعل معه.

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