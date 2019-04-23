كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 23 أبريل 2019 01:38 مساءً - الاهتمام بمظهر يديكِ لا يقلّ عن الاهتمام بأيّ جزء خاص في اطلالتِك، وبشكل خاص مظهر أظافرِك، الذي يُعبّر عن الكثير من شخصية الأنثى، ومدة اهتمامها بنفسها، وبجمالها، فقد تبدو الأظافر تفصيلة بسيطة، ولكنها مهمة للغاية.



ومع بعض اطلالاتكِ السواريه أو الخاصة بمناسبات الليل، حتمًا ستحتاجين لـ ألوان مناكير عصرية وجريئة، تناسب أجواء الصيف المختلفة، تحديدًا وقت السهرات.



الأزرق الليلكي قد يداعب أجواء السماء المزينة بالنجوم، وسيُبرز جمال يديك، بخاصة مع الفساتين البيضاء القصيرة، وللصبايا أصحاب البشرة الفاتحة، واختاريه أفضل بدرجة لامعة لإبراز اللون أكثر.



الأحمر بدرجاته المختلفة من الألوان التي لا تنتهي موضتها على الإطلاق، كما يناسب كل الفتيات أصحاب البشرة الداكنة والفاتحة، كما أنه لا يرتبط بفساتين معينة، تحديدًا المعرقة بالورود، أو الفساتين الميتاليك الذهبية.



اخترنا لكِ أيضًا درجة الفوشي الداكن، بخاصة مع الفساتين باللون الأصفر المشرق، أو بالفساتين من اللون نفسه، لاطلالة أكثر جنونًا، ويمكنكِ التغيير قليلًا في إدخال ألوان أخرى بأحد الأظافر، كاللون الأبيض.



درجات اللون الكحلي مناسبة لكل الأوقات، ولكنها أنسب في الليل، بخاصة مع الصبيّة التي لا تفضل تطويل أظافرها، إذ يُبرز اللون أظافرها أكثر، مع اختيار درجة لامعة من اللون، لمظهر يدين أكثر جمالًا.

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درجة البيبي بلو وجدناها بقوة في الأزياء، وكذلك متربعة بقوة في ألوان المناكير، وهي تناسب أوقات الليل والنهار، مع الفساتين الفاتحة تحديدًا، والصبايا اللاتي يهتممن كثيرًا بشكل أظافرهن.

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إليكِ بهذا الألبوم ألوان مناكير جريئة تناسب أجواء السهرات.

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