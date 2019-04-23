بالصور| مراهقة تلقى مصرعها تحت عجلات القطار بسبب "سماعات الأذن"

لقيت فتاة مراهقة من بيلاروسيا تبلغ من العمر 15عامًا، مصرعها أسفل عجلات القطار بعد انشغالها بالاستماع بالموسيقى وقراءة الرسائل على هاتفها المحمول أثناء عبور السكة الحديد، رغم محاولات سائق القطار لفت انتباهها مستخدمًا البوق وفرامل الطوارئ.

لم يستطع السائق إيقاف القطار في اللحظة المناسبة ليصطدم بالفتاة وطارت في الهواء وسقطت على الأرض مصابة بجروحِ شديدة، بحسب صحيفة" ديلي ميل" البريطانية.

قبل ثوانِ من تصادمها بالقطار انتبهت المراهقة بقدومه، وحاولت فعل أقصى ما بوسعها لتفاديه ولكن تعرضت للتصادم.

عثر رجال الشرطة على سلك سماعة الأذن الخاص بالمراهقة في وقتٍ لاحق بالقرب من مسار القطار، وفور وصول سيارة الإسعاف جرى نقلها للمستشفى لإسعافها ولكن فور وصولها تفاجئ الأطباء بوفاتها.

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وحث المسؤولون السكان المحليين على الالتزام بقواعد السلامة الخاصة بالسكك الحديدية، حرصًا على سلامتهم وأرواحهم.

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