صور| رضوى الشربيني بإطلالة جريئة.. ومتابعون: "ده بنطلون ديسكو" و"عود فرنساوي"

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نشرت الإعلامية رضوى الشربيني، صورا جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وشاركت "رضوى" جمهورها بإطلالة جريئة لها، حيث ارتدت بنطلونا فضيا لامعا، مع "توب" أسود يحمل كرانيش على الأكتاف ومنطقة الصدر.
أرفقت "رضوى" الصور بتعليق "يحدث الآن"، وتفاعل معها متابعوها عبر الإعجابات والتعليقات والتي كان من بينها "احسه انه بنطلون ديسكو"، و"بنطلون ينفع لي عزومه أو سهره"، و"انتي غزااال غزال ايه!!دانتي عود فرنساوي".
واعتادت رضوى مشاركة جمهوها بإطلالتها من برنامجها "هي وبس" والمذاع عبر فضائية "سي بي سي سفرة"، كما اعتادت نشر فيديوهات من نصائحها للسيدات عبر البرنامج.
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