حمدي الميرغني: "كتبت كتابي في 3 أيام" وإسراء عبدالفتاح: "بموت في أمه"

استضافت الفنانة إسعاد يونس، الفنان حمدي الميرغني، وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، في حلقة الاثنين من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وحكى الفنان حمدي الميرغني كواليس عقد قرانه بالفنانة إسراء عبدالفتاح حيث طلبت منه إسراء عبدالفتاح، أن يتحدث مع والدتها في الهاتف واستفسرت منه عن موعد تقدمه لخطبتها "كنا قاعدين في كافيه وقالت لي خد كلم ماما وأنا اتحرجت وقالت لي انت عايز إيه وشكلك بتلعب ببنتي وقولت لها لا والله".

ووصف حمدي الميرغني، والدة زوجته بأنها "طيبة جدًا"، مشيرًا إلى أنه أخبر والدتها أنه سينتهي من أعماله وسيعود ويصطحب والده ووالدته لخطبتها "لما رجعت من السفر كنت واخد إجازة 3 أيام وكتبت كتابي في الإجازة".

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وأبدت الفنانة إسراء عبدالفتاح محبتها الشديدة لحمدي الميرغني قائلة "بموت في أمه".

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