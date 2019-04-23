تعرّف على أفضل 10 صنادل للرجال في موسم صيف 2019

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، حان الوقت للابتعاد عن الأحذية الرياضية، والاستثمار في زوج من الصنادل الرجالية العملية والمثالية للأشهر الدافئة.

وفي السطور التالية إليك 10 من أفضل صنادل الصيفية للرجال:

1. صندل "أروغا" بقيمة 90 جنيهًا إسترلينيًا من كامبر ( camper.com)

سُمي هذا الصندل بهذا الاسم الإسباني الاصل نظرًا لقدرته على الانحناء، ويتميز هذا الصندل المصنوع من الجلد المدبوغ البني بنعل أسود وتفاصيل باللون الكريمي لإطلالة صيفية أكثر معاصرة. كما تتميز الأجزاء العلوية بأحزمة مرنة مبطنة، إلى جانب أشرطة فيلكرو في الأعلى، مما يجعل هذه النوعية من الصنادل سهلة الربط والفك للغاية. وقد تم تصميمه ليكون سهل الارتداء، فيما يتميز النعل الخارجي بوزنه الخفيف ومرونته العالية.

2. صندل شين 2 كاب (CHIN2-Cab ) بقيمة115 جنيهًا إسترلينيًا، من "سويكوك" ويتواجد لدى (matchesfashion.com)

يأتي صندل CHIN2-Cab باللون الرمادي مع أحزمة متقاطعة مرتفعة، وتأتي الأحزمة المصنوعة من النايلون المتين باللون المرجاني و لأزرق الداكن الفاتح، أما النعل المصنوع من الكاوتش فيأتي باللون الأسود والرمادي، وهذا الصندل مريحا ويتناسب مع جميع أنواع الأقدام .

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3.صندل "دانسو" بقيمة 45 جنيهًا استرلينيًا من ايسلو (ellesse.co.uk)

يحتوي هذا الصندل الرجالي على أحزمة مصنوعة من مزيج من النايلون والقطن، ويأتي النعل المطاطي باللون الأبيض وباقي الصندل من الأحزمة ويأتي الحشو الداخلي باللون الأزرق مع علامة "ايسلو" المميزة مكتوبة على الأحزمة باللون الأسود

4. صندل شاطئ بـ50 جنيهًا استرلينيًا، من هانتر بوتس ( hunterboots.com)

يعد هذا الصندل من أفضل الصنادل على الإطلاق في العطلات الشاطئية، فهو مريح ويجمع بين البلاستك في النعل الذي ياتي باللون الأبيض والأحزمة القطنية والتي تأتي في مزيح من اللون الأسود والأبيض والأحمر.

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5. صندل "تيك" بقيمة 16 جنيهًا استرلينيًا، من أسوس( asos.com)

يتميز هذا الصندل بالبساطة والتي تشتهر بها العلامة "أسوس"، وهو سهل الارتداء ويأتي باللون الأسود والبرتقالي.

6. صندل "النيوبرين" بـ245 جنيهًا استرلينيًا من (amiparis.co)

يأتي باللون الأسود بالكامل مما يمنحه مزيدا من الفخامة، وياتي مع نعل من المطاط وأحزمة من النايلون.

7. صندل متعدد الأشرطة بقيمة 65 جنيهًا استرلينيًا، من "بيرتي" لدى (dunelondon.co)

يجمع هذا الصندل بين اللونين الأسود والازرق الداكن هو مناسب للرحلات الصيفية شديدة الحرارة.

8.صندل "جويناواي" بقيمة 75 جنيهًا استرلينيًا، من (geox.com)

يناسب هذا الصندل الرجال كثيري الحركة ومحبي الركض الخفيف في الصباح، وياتي من مزيح بين اللون الأسود والبيج ومصنوع من الكاوتش والقطن.

9. صندل "فرايد" بقيمة 360 جنيهًا استرلينيًا، من "مارني"، يتواجد لدى (farfetch.com)

10. صندل "هوريكين XLT2" بقيمة 70 جنيهًا استرلينيًا من ألب، ويتواجد لدى ( TEVA asos.com )

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