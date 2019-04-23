أمبر دافيس تتألّق في توب بقَصّة منخفضة وبنطال واسع

تملك النجمة البريطانية أمبر دافيس جدول عمل مزدحما للغاية بفضل دورها الرئيسي في برنامج "ذا مويسكال إن لندن ويست إند"، لكنها اسمتعت بعطلتها الأحد مع أصدقائها في إسيكس، وبدت نجمة "ذا لوف آيلاند" جذابة، وهي تحتفل مع اثنين من أصدقائها لمناسبة قرب زفافهما، وهما مصفف الشعر توماس تاتام، وريسي مايس.

وكشفت نجمة تلفزيون الواقع عن جسدها الرائع في ملابس مثيرة وأنيقة، حيث توب ب اللون الأسود بقصة قصيرة، وبنطال واسع باللون الوردي الفاتح عالي الخصر، وأكملت الإطلالة بحذاء باللون الفضي ب الكعب العالي، واعتمدت مكياجا لامعا.

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يذكر أن تلك الليلة كانت مليئة بالمرح حتى وقت متأخر مع أصدقائها، قبل تناولهما وجبة لذيذة في مطعم شيش في تشيغويل، وانتهت الليلة في الساعة 1:30 صباحا، وغادرت أمبر ممسكة بيد صديقها توماس، متجهة إلى سيارتهما.

وتحدثت أمبر عن أنها لم تعلق على خطاب دولي باترون الشخصي لها الذي تعلق فيه عن أدائها في البرنامج الجديد، فهي تؤدي أغنيات من كلماتها الخاصة وموسيقاها، وقالت: "لم أكن أعرف أن دولي منخرطة جدا، لم أتوقع خطابا شخصيا منها، لكنه كان لطيفا جدا منها"، وأعربت أنها حبها للعمل والأداء على المسرح، فهو المكان الذي تنتمي إليه.

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