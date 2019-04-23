حمدي الميرغني عن زوجته: "كانت بتعاملنا كحالات إنسانية وكنا بنستقطعها"

حكى الفنان حمدي الميرغني، بعض أسرار علاقته بالفنانة إسراء عبدالفتاح، زميلته في مسرح مصر، قبل زواجهما، قائلا إنها كانت تتعامل معه وزملائه محمد عبدالرحمن ومحمد أنور "كحالات إنسانية".

واستضافت الفنانة إسعاد يونس، الميرغني، وإسراء، في حلقة الاثنين من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وتابع: "إسراء البنت المدللة بنت باباها ومعاها عربية وتعرفنا عليها في مسرح مصر وفي الفترة دي كنا بنصور في المنصورية وهي الوحيدة اللي كانت بتيجي بعربية واحنا كنا بنركب ميكروباص الإنتاج".

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وأضاف الميرغني: "محمد عبدالرحمن، كان معاها في مركز الإبداع ويعرفها قبلنا، وقال تعالوا نركب معاها وركبنا معاها وكنا بنتكلم بطبيعتنا واحنا قاعدين عدينا على محل سمك قولنا من زمان مأكلناش سمك، قالت انزل أجيب لكم سمك، ومصعبتش علينا واستقطعناها وخليناها تاني يوم جابت لنا كفتة".

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