كريم فهمي يحكي عن فترة انفصال والده ووالدته "عشت مع جدتي"

قال الفنان كريم فهمي، إنه كان يعيش في أسرة مستقرة حتى وقع الانفصال بين والدته ووالده.

وأوضح فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن والده كان يعمل ضابطا بالقوات المسلحة ثم تقاعد وعمل في أعمال خاصة به وانفصل عن والدته عندما في الصف الأول الثانوي.

وأشار فهمي، إلى أنه ذهب للإقامة برفقة جدته لوقوع المشاكل بين والده ووالدته في الوقت الذي كان يمر فيه بمرحلة الثانوية العامة، قائلا إنه كان متفهما لقرار الانفصال الذي وقع بين والديه ولم ينحاز لطرف على حساب الآخر.

وأكد كريم فهمي، أن والده ووالدته لهما بصمات كبيرة في حياته، منوها باهتمام والدته بالصلاة والقيم والمباديء وممارسة الرياضة والقراءة.

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وتابع فهمي، أن والده علمهم الخشونة والتعامل مع الناس، وكل أنواع الرياضات التي كان يجيدها.

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