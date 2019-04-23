حكت الفنانة إسعاد يونس، كواليس زواجها من رجل الأعمال علاء الخواجة، خلال حلقة الاثنين، من برنامجها "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc".
وقالت إسعاد يونس، إنها تقابلت مع زوجها في مهمة عمل، وأول ما شاهدته شعرت أنه سيكون زوجها: "أنا عرفت جوزي في سفرية وكنا داخلين الأوتيل واحنا داخلين بيعرفونا عليهم وأنا حطيت إيدي أسلم عليه قولت لنفسي ده هيبقى جوزك".
وأضافت: كأن كٌتب على جبهته أنه سيكون زوجها "مكتوب على قورته كده".
كانت هذه تفاصيل خبر إسعاد يونس عن زوجها: "أول ما شوفته قولت ده هيبقى جوزي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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