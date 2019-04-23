إسراء عبدالفتاح: حمدي الميرغني "رومانسي وعلى طول بيجيب لي ورد ودباديب"

قالت الفنانة إسراء عبدالفتاح، إحدى نجوم مسرح مصر، إن زوجها الفنان حمدي الميرغني، "رومانسي جدًا وعلى طول يجيب لها ورد ودباديب كبيرة وحمراء".

واستضافت الفنانة إسعاد يونس حمدي الميرغني وزوجته إسراء عبدالفتاح، في حلقة الاثنين، من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وأضافت إسراء عبدالفتاح أنها درست "اللوجستك" في الأكاديمية البحرية، والتحقت بمركز الإبداع الفني مع المخرج الدكتور خالد جلال، وساهمت مع فرقة مركز الإبداع في عدد من العروض.

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