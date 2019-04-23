الميرغني يحكي كواليس زواجه من زميلته بمسرح مصر: "قولت البت دي معاها فلوس"

استضافت الفنانة إسعاد يونس الفنان حمدي الميرغني، وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، في حلقة الاثنين من برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc".

وحكى حمدي الميرغني عن كواليس ارتباطه بزوجته بعدما كانوا أصدقاء وزملاء في مسرح مصر: "كنا مسافرين مع بعض الكويت ونزل الوحي قولت البت دي فيها حاجة معاها فلوس ما اتجوزها".

وأوضح الميرغني، أنه ذهب لمنزلها في مدينة نصر، واتصل بها لتنزل له وطلبها للزواج: "إسراء أنا حاسس إني بحبك وعايز أتجوزك".

ووصف الميرغني، طيبة زوجته بطيبة الأطفال التي تبلغ من العمر سنتين، وأنها "الجدعة" وكانت تساند جميع زملائها.

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