بالصور| "ديفيليه الاستفتاء".. نجمات بثياب بسيطة.. ومغمورات يجذبن الانتباه بـ"كلب لولو"

مثَّل الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فرصة جيدة لنجمات كبيرات ليظهرن بساطة الملبس بعيدا عن الكاميرات، بينما اعتبرته أخيرات ساحة مبارزة بالملابس المتكلفة والفساتين.

انتصار ونرمين الفقي

ظهرت انتصار ونيرمين الفقي معا في صورة واحدة خلال مشاركتهن في الاستفتاء على الدستور، واختارت النجمات ملابس بسيطة، حيث ارتدت انتصار جاكيت جينز، وظهرت بدون مكياج، فيما ارتدت الفقي "شميز" من اللونين الفوشيا والأبيض، وظهرا بدون فورمة شعر فقط ربطوه للخلف في إطلالة بسيطة.

يسرا

تخيرت يسرا كذلك ملابس بسيطة، بنطلون جينز "يوزد"، مع بليزر من اللون الأسود، وتي شيرت أبيض، ونظارة شميسة ومكياج خفيف تماما، فيما أظهرت اللون "الفوشيا" في إصبعها دليل على المشاركة.

ليلى علوي

اختارت ليلى علوي "باترن" الجيش المفضل لها، في مشاركتها بالاستحقاق الدستوري 2018، مع بنطلون "زيتي" مصنوع من القماش ونظارة شمسية وتركت شعرها منسدلا.

شيرين

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عقب أزمتها الأخيرة، شاركت شيرين في الاستفتاء الدستوري 2019، مرتدية "بلوفر" من اللون "بيبي بلو" مكتوبًا عليه "love"، على بنطلون جينز بسيط، ومكياج خفيف يليق بالخروج الصباحي.

عكس النجمات الكبيرات، لجأت أخريات للتكلف في ملابسهن، وارتدين فساتين تليق بالسهرات وأعياد الميلاد.

سما المصري

سما المصري ظهرت مع كلب "لولو"، أمام لجنتها الانتخابية، وارتدت فستان ستايل "بنسل"، ضيق من اللونين الأبيض والأسود، وتركت شعرها منسدلا، والتقطت عددا من الصور خلال مشاركتها، وأظهر الفستان القصير الذي كشف عن ركبتيها "تاتو" على ساقها.

وبدأت عملية الفرز في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، بعدما شهدت اللجان إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم، منذ فتح اللجان في أيام التصويت الثلاثة بالداخل.

كان المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء بلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، والتي تقدر بـ368 لجنة عامة، و13 ألفًا و919 لجنة فرعية.

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