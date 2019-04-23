يحتوي الأفوكادو على قيمة غذائية عالية من عناصر مختلفة، ومهمة لصحة الإنسان، فهي فاكهة دهنية صلبة ذات قوام كريمي، تنمو في المناطق ذات المناخ الدافئ، ويعود موطنها الأصلي إلى المكسيك وأمريكا الوسطى.

وقدم موقع "بولد سكاي" الهندي، المعني بالصحة، أبرز فوائد الأفوكادو الصحية لجسم الإنسان، ومن فوائد الأفوكادو:

تنظيم ضغط الدم

يساهم الأفوكادو في تنظيم نسبة ضغط الدم بالجسم، وذلك يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من البوتاسيوم الذي يعمل على ذلك.

أمراض القلب

الحد من الإصابة بأمراض القلب المختلفة كـ"نوبات القلب والسكتات الدماغية".

أمراض الكلى

الحد من الإصابة بالفشل الكلوي، لأنه يعمل على تنشيط الخلايا الخاصة به.

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يقلل من حدوث الالتهاب

يرتبط احتواء الأفوكادو على الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة بالتخفيف من الالتهاب، ومقاومة التأكسد عند تعرضها للحرارة، مما يجعل زيت الأفوكادو خيارا صحيا وآمنا لاستخدامه في الطبخ.

يقلل من خطر الإصابة بالسرطان

أظهرت دراسة، احتمالية مساهمة مستخلص الأفوكادو في التثبيط من نمو خلايا البروستاتا السرطانية.

وأظهرت دراسة أخرى احتمالية تقليل الأفوكادو للآثار الجانبية للعلاج الكيماوي على الخلايا الليمفاوية.

يساهم في خفض نسبة الكوليسترول

تناول الأفوكادو يساهم في خفض مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية في الجسم، لأن الافوكادو من الثمرات منخفضة السعرات الحرارية، وغير المحتوية علي نسبة عالية من الدهون.

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