يصاب الكثير من الأشخاص بمرض النقرس، وهو واحد من أنواع التهابات المفاصل الذي يأتي نتيجة ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم، حيث يترسب على هيئة بلورات في "الكُلى، وبعض أنسجة الجسم، والمفاصل" مما يزيد من التهابات الأخيرة، وقد يصل لالتهابات الكلى أيضًا، الأمر الذي يحتم الذهاب إلى الطبيب على الفور، لاختيار العلاج المناسب له.

علاج النقرس بالأدوية

يمكن اللجوء للأدوية الكيماوية، لعلاج النقرس، ولكن يُفضل مراجعة الطبيب للآثار الجانبية لتلك الأدوية، قبل صرفها للمريض، والتي تأتي على رأسها:

أدوية لتخفيف النوبات الحادة.

أدوية تعالج التهاب وألم المفاصل.

أدوية تمنع إنتاج حمض اليوريك.

وعلى الرغم من توافر العلاجات الكيماوية، إلا أن البعض يفضلون العلاجات المنزلية، والاعتماد على الأعشاب.

وإليكم نصائح لعلاج النقرس وفقًا لما أورده موقع BOLD SKY الهندي:

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علاج النقرس منزليا

تجنب المشروبات المحتوية على سكر الفواكه.

تجنب الأكلات الغنية بالـ"بيورينات" كاللحوم والأسماك.

تناول الفواكه التي تحتوي على فيتامين "سي".

تناول القهوة لكونها تساعد على تقليل مستوى حمض اليوريك.

خسارة الوزن الزائد.

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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