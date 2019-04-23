أسباب جفاف العين

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يعتبر جفاف العين من أكثر الأمراض شيوعًا، فالدموع لها 3 طبقات، الخارجية (الزيتية)، والوسطى (المائية)، والداخلية (المخاط)، فإذا كانت الغدد التي تنتج عناصر الدموع المختلفة ملتهبة أو لا تنتج الماء الكافي للدموع، فإن ذلك يؤدي لـ"متلازمة جفاف العين".
وتوجد بعض الأعراض التي تشير إلى الإصابة بجفاف العين، منها الشعور بالاحتراق في العين أو احمرارها، لذلك يجب الرجوع إلى طبيب الرمد، إذا ظهرت عليك هذه الأعراض.
وعرض موقع هيلث لاين بعض الأسباب التي تؤدي إلى جفاف العين
- ارتداء العدسات اللاصقة بصفة مستمرة.
- التحديق في شاشات الكمبيوتر لساعات طويلة.
- الحساسية.
- التعرض للرياح أو الهواء الجاف.
- الشيخوخة.
- علاج النساء بالهرمونات البديلة، ربما تسبب في إصابتهن بجفاف العين.
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