طريقة عمل مربى النوتيلا بخطوات بسيطة

بطرق بسيطة نستطيع الحصول على المذاق الرائع من مربى النوتيلا، والتي لا يعرف الكثيرون طريقة تحضيرها، حيث نقدمها لكم بوصفة سهلة.

المكونات

بيضه.

ملعقه فانيليا.

رشه ملح.

كوب طحين.

2 ملعقة كبيرة سكر.

كوب حليب سائل.

بَرْش برتقال.

"موز، فراولة، برتقال، أناناس" أو أي فاكهه أخرى.

طريقة التحضير

نضع البيضة بالخلاط مع الفانيليا ورشة الملح، ونخلطهم لمدة دقيقة.

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نضيف إلى المكونات السابقة بقية المكونات، ونخلطهم ليتكون مزيج متجانس، ثقيل نوعًا ما.

نضع قلَّاية "تيفال" على النار حتى تسخن، ونضع فيها مسحة زبدة.

نسكب من الخليط على شكل دائرة، وننتظر نضوجها من الطرفين، ثم نضعها في صحن به "ورق مطبخ" ثم نكمل وضع الخليط وتسويته، حتى تنتهي كمية الـ"كريب" كاملة.

وفي صحن، نضع رغيف كريب، ونضع به من الحشوات المتوافرة عندي (زبدة اللوتس، نوتيلا، ومربى فراولة، حلاوة سائلة)، ونضع من الفاكهة المتوافرة لدينا.

نلف الكريب بالشكل المعتاد (مثلث).

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