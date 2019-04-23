الامارات | «كيف نرسم وحشاً»

شكرا لقرائتكم خبر عن «كيف نرسم وحشاً» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت محطة القصص المصورة، في المهرجان، ورشة عمل بعنوان (كيف نرسم وحشاً)، قدمتها الرسامة الأسترالية أسكا.

وشرحت أسكا للأطفال المشاركين في الورشة كيفية الرسم باستخلاص التعابير من المخيلة، وقدمت إرشادات ساعدتهم على تعلم المبادئ الأولية للرسم، كما شرحت المراحل المختلفة لتطور تعابير الوجه الإنساني عن طريق الأشكال الأساسية (المربع والمثلث والدائرة).

وأشارت إلى أهمية الأشكال، وكيف يمكن للطفل عند النظر إلى شكل معين بأن يكتشف أنه شرير أو لا، كما دربت الأطفال على كيفية رسم الطيور من خلال الأشكال الهندسية.