الامارات | 10 خيارات فريدة لليلة العمر في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن 10 خيارات فريدة لليلة العمر في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استطاعت دبي، بفضل مرافقها المتنوعة والفريدة، أن تتحول إلى وجهة مفضلة لإقامة حفلات الزفاف وقضاء شهر العسل، وتتمتع دبي بأماكنها السياحية الفاخرة والأشهر عالمياً، بفضل البنية التحتية التي تتميز بها وموقعها بالقرب من الشاطئ، ما يجعل منها المكان الأبرز لتخليد ذكريات رائعة لكلا العروسين، كما تضم قائمة واسعة من الفنادق الفاخرة، المميزة بإطلالاتها الخلابة على أفق المدينة وأمواج الخليج العربي المتلألئة. هيئة السياحة في دبي تقدم مجموعة من الخيارات، لتنظيم مناسبة ليلة العمر، وعيش ذكريات لا تنسى، إن كان على مستوى القاعات والصالات المغلقة أو المفتوحة، وفي الهواء الطلق، منها:

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