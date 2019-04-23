الامارات | «واجب» توقِّع مذكرة تفاهم لنشر ثقافة التطوع

شكرا لقرائتكم خبر عن «واجب» توقِّع مذكرة تفاهم لنشر ثقافة التطوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّعت جمعية واجب التطوعية مذكرة تفاهم مع جامعة الإمارات في مبنى الجامعة، للتعاون المشترك في مجالات التطوع والخدمات التعليمية، وتبادل الخبرات بين الكوادر المتخصصة في العمل التطوعي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى نشر التوعية بالعمل التطوعي بين طلبة الجامعة، ومنتسبي جمعية واجب التطوعية، ولدى الأجيال الشابة، بما يدعم أهمية ومسيرة الجهود المجتمعية في المستقبل.

وقّع المذكرة النائب المشارك لشؤون الطلبة في جامعة الإمارات، الدكتور عتيق جكة المنصوري، وعضو مجلس إدارة جمعية واجب التطوعية، منصور سليمان إسحاق.

وقال إسحاق إن الاتفاقية تأتي انطلاقاً من رؤية الجمعية لإنشاء صيغ للتكامل في الشؤون التطوعية والعمل المجتمعي، تحقيقاً لمفهوم التعاون والشراكة بين المؤسسات والهيئات والجمعيات التي تعمل في مجال خدمة المجتمع.

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وأضاف أن تأطير العمل التطوعي أضحى واقعاً ملموساً بين المؤسسات الحكومية والمجتمعية، وكذلك القطاع الخاص، حيث تركز الجمعية في الوقت الجاري على بناء شراكات متينة مع الجهات التي تضم أعداداً كبيرة من المتطوعين المحتملين.

ولفت إسحاق إلى توقيع اتفاقية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أخيراً، ما يصب في توسيع قاعدة منتسبي الجمعية من المتطوعين، وبما يسمح بالمشاركة في جميع فعاليات تلك الجهات بشكل يعود على المجتمع بالنفع.

وقال إن مجلس إدارة الجمعية، برئاسة الشيخ خليفة بن محمد بن خالد آل نهيان، يتطلع إلى الوصول إلى كل الجهات الحكومية والمجتمعية المهتمة بالتطوع والعمل الخيري، من أجل توسيع قاعدة الجمعية، وخلق شراكات استراتيجية تمكن مؤسسات المجتمع من ممارسة كل أشكال العمل التطوعي النفعي.

• المذكرة تهدف إلى نشر التوعية بالعمل التطوعي بين طلبة الجامعة.