الامارات | الأطفال يبتكرون شخصياتهم الكرتونية

شكرا لقرائتكم خبر عن الأطفال يبتكرون شخصياتهم الكرتونية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمكّن الأطفال من مختلف الأعمار من ابتكار شخصياتهم المحببة مستخدمين حدسهم، وإبداعهم الفذ، من أجل ترجمة ما يشعرون به على الورق مستخدمين أبسط الأدوات وأجمل الألوان، وذلك خلال ورشة عمل فنية استضافتها محطة القصص المصورة ضمن فعاليات المهرجان. واستطاع المشاركون في الورشة التي قدمها الفنان السوداني شهاب الدين، المشرف المتخصص في رسوم قصص الأطفال والقصص المصورة وقصص المانغا، من أن يبتكروا شخصياتهم المحببة بعد الاستعانة بخطوات أساسية قدمها لهم المدرب في بداية الورشة، ليخوض الصغار مغامرة لونية ابتكروا من خلالها شخصياتهم الفذّة وحلّقوا في فضاءات من الإبداع والجمال الفني. طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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