الامارات | فيلم رعب يتصدر إيرادات السينما الأميركية

شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم رعب يتصدر إيرادات السينما الأميركية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تصدر فيلم الرعب (لعنة لايورونا) إيرادات دور السينما الأميركية هذا الأسبوع، وحقق الفيلم، الذي يشارك في بطولته كل من ليندا كارديليني وريموند كروز، إيرادات بلغت 26.50 مليون دولار. وتراجع إلى المركز الثاني فيلم الحركة والمغامرات والفانتازيا (شازام)، الذي يشارك في بطولته كل من زكاري ليفي، ومارك سترونج، ودجيمون هونسو، محققاً إيرادات بلغت 17.34 مليون دولار.

وجاء في المركز الثالث فيلم السيرة الذاتية والدراما (بريك ثرو) أو «اختراق»، الذي يشارك في بطولته كريسي ميتز، وجوش لوكاس، بإيرادات بلغت 11.10 مليون دولار.

وحل في المركز الرابع فيلم الخيال العلمي والمغامرات (كابتن مارفل)، الذي يشارك في بطولته كل من بري لارسون، وصامويل إل جاكسون، وجود لو، محققاً إيرادات بلغت 9.10 ملايين دولار.

وجاء في المركز الخامس فيلم الفانتازيا والكوميديا (ليتل)، الذي يشارك في بطولته ريجينا هول وإيسا راي، بإيرادات بلغت 8.45 ملايين دولار.