للحفاظ على صحة الجنين.. أطعمة أساسية يجب الاعتماد عليها

هناك بعض الأطعمة الأساسية التي يجب الاعتماد عليها لتوفير احتياجات نمو الجنين، وتحافظ على صحة الأم، منها ما يلي، وفقا لموقع "Authority Nutrition".
الحبوب الكاملة
حمض الفوليك فيتامين شديد الأهمية وخاصة خلال الأشهر الـ3 الأولى من الحمل، ويؤدي نقصه إلى تشوهات الأجنة.
ويوجد حمض الفوليك في البقول، لذلك تناولي "الأرز البني والخبز الأسمر واللوبيا ذات العين السوداء والفاصوليا البيضاء والعدس والحمص والخضروات الورقية".
الألبان
الحليب ومنتجاته هي أفضل مصادر الكالسيوم اللازم لبناء العظام والأسنان، فإذا كانت لديك حساسية تجاه "لاكتوز الحليب"، عليك البحث عن بدائل مثل "اللوز، السبانخ، الحليب النباتي، مكملات الكالسيوم".
فيتامين سي
يوجد فيتامين سي في الفواكه مثل: "البرتقال واليوسفي والعنب والتفاح والمانجو والفراولة والجوافة"، إلى جانب "البروكلي والفلفل".
البروتين وفيتامين ب 12
من أساسيات النظام الغذائي للحمل تناول البروتين الحيواني الذي يحتوي على فيتامين "ب 12" إلى جانب البروتين النباتي.
ولتفادي زيادة الوزن غير المرغوب فيها، اختاري اللحوم الخالية من الدهون والأسماك قليلة الزئبق.
الحديد
تناول السبانخ والخضروات الورقية واللحوم، يعمل على بناء الحديد في الجسم.
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