فيديو| زفاف أسطوري لولي العهد الماليزي على مُربية

احتفل ولي العهد الماليزي تنكو محمد فايز بترا، البالغ من العمر 45 سنة، الجمعة الماضية، بزواجه من السويدية صوفي لويس، البالغ عمرها 33 سنة، داخل قصر "أستانا بالالي بيسار"، في حفل أسطوري، اقتصر على حضور الأهل، والأصدقاء المقربون، فضلًا عن بعض الدبلوماسيين والمشاهير.

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ووفقًا لموقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن العروس درست علم الاجتماع واللغة الإنجليزية، وكان الأمير تنكو، التقى بها في إنجلترا بعد أن انتقلت للعمل هناك كـ"مربية".

وكان قصر "كيلنتان" الملكي، قد أصدر بيانا قبل أسبوعين، أورد فيه طلب ولي العهد من الماليزيين بالصلاة "لكي يبارك الله زواجه المرتقب حتى دخول الجنة"، موضحًا أن الهدايا التي سيحصل إلى دور الأيتام ومراكز المتقاعدين والمنظمات الإنسانية غير الحكومية- بحسب الصحيفة البريطانية.

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