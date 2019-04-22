أفضل النظارات الشمسية لإطلالة مميزة في 2019

النظارات الشمسية لم تعد مجرد قطع اكسسوارات عادية يرتديها الرجال لحماية أعينهم من أشعة الشمس أو الأتربة، ولكنها باتت الآن جزءا مُكملا لاطلالاتهم. نظارات الشمس لها تأثير كبير على مظهرك لاسيما وأنها تجعلك تبدو أكثر وسامة وأناقة، كما أن إساءة اختيار النظارات الشمسية وارتداء واحدة لا تلائم ملابسك ووجهك وإطلالتك سوف يفقدك الكثير من سحرك وأناقتك.

ومع اقتراب فصل الصيف تصبح النظارات الشمسية قطع لا يمكن الاستغناء عنها، لذلك عليك استخدام واحدة قبل انتهاء فصل الربيع ولمساعدتك على ذلك إليك مجموعة من أفضل النظارات الشمسية التي عليك اقتناؤها وارتداؤها في فصل الصيف المُقبل:

Salvatore Ferragamo

بالرغم من أن سالفاتور فيراغامو مشهور بإتقانه لصناعة الأحذية الراقية، ولكنه يعرف أيضًا كيف يصنع النظارات الشمسية الأنيقة والاستثنائية، والتي تجعلك تبدو شديد الأناقة والرقي، والتي تكون ألوان عدساتها ما بين الكاكي والشفافة، وكذلك العدسات المضادة للخدش والمضادة للأشعة فوق البنفسجية.

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Spitfire

نظارات شمسية ذات أطر شفافة وعدسات ملونة تجعلك تظهر في مظهر عصري وأنيق، وتزيد من جذابيتك. كما أن ارتداءك لهذه النظارات سوف ينقل إلى الناس شعورا بأنك شخص أكثر ثقة بنفسه.

Ray-Ban

الكثير من الرجال يملكون نظارات شمسية راي بان، وهي نظارات مناسبة جداً لفصل الصيف، كما أنها تجعلك تبدو واثقاً من نفسك ومستعداً للقيام بالنشاطات وحضور الفعاليات والمناسبات التي تُقام في فترات النهار بفصل الصيف.

Montblanc

هذه النظارات الشمسية تمنحك إطلالة هوليودية، فتصبح شبه نجوم ومشاهير هوليوود، وهي مناسبة كل الفعاليات والمناسبات التي تُقام في فصل الصيف، لذلك إذا لم يكن لديك واحدة فعليك اقتناءها في أسرع وقت ممكن.

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Gucci

الإيطاليون ماهرون في كل شيء يتعلق بالموضة والجمال، وقادرون على صنع أي شيء يجعلك تشعر بالمتعة، مثل الطعام والملابس والموسيقى وكذلك النظارات الشمسية، نظارات جوتشي الشمسية سوف تمنحك إطلالة ساحرة ومميزة.

Dior Hommes

هذه النظارات الشمسية صُنعت على الذوق الفرنسي، وتجعلك تبدو شخصاً أنيقاً واثقاً من نفسه، وهي مناسبة جداً لحضور الحفلات الصباحية والمناسبات التي تُقام تحت أشعة الشمس في فصل الصيف.

Cubitts

نظارات شمسية أنيقة ومميزة بالنظر إلى إطارها الذهبي الجميل وعدساتها السوداء، وهي من أجمل النظارات الشمسية الكلاسيكية التي تزيدك أناقة وتجعلك تبدو أكثر وسامة.

Tom Ford

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بفضل توم فورد ظهرت هذه النظارات الشمسية التي تجعلك تبدو شديد الجاذبية. إذا أردت الظهور في مظهر أنيق وعصري فعليك اقتناء هذه النظارات ذات العدسات الصفراء التي تضيف إلى مظهرك نوعاً من الرقي.

Weekday

تعود بك هذه النظارات الشمسية إلى فترة التسعينيات الرائعة، وهي نظارات بسيطة وعصرية وخالية من التفاصيل الضخمة، فقط عدسات سوداء عاكسة في بعض الأحيان مع إطار أسود رفيع.

Taylor Morris

تجعلك تبدو لطيفاً ومميزاً، هذه النظارات الشمسية التي يحرص النجوم والمشاهير على اقتنائها وارتدائها تحت أشعة الشمس الحارقة، وتنتمي إلى عائلة النظارات الشمسية الكلاسيكية.

Andy Wolf

نظارات شمسية عصرية ومميزة وتتميز بألوانها الهادئة والمريحة للأعصاب، ما يجعلها مناسبة جداً للارتداء في فصل الصيف وتحت أشعة الشمس الحارقة.

Walter and Herbert

تجمع هذه النظارات بين العصرية والحداثة وروعة الخمسينيات، بالنظر إلى إطارها المميز والأنيق، وإذا كنت تريد الجمع بين الأمرين فسوف تكون هذه النظارات الأمثل لك.

River Island

وهي النظارات الشمسية الأفضل للفترات التي تقضيها على الشواطئ أو على حمام السباحة، تعتبر من النظارات الشمسية المثالية فترة الصيف، وستجعلك تبدو شخصا عصريا وودودا للغاية.

Le Specs

تنتمي هذه النظارات إلى عائلة النظارات الكلاسيكية، وسوف تُضفي على مظهرك نوعا من الوقار والرقي، ما يجعلك تبدو وكأنك واحد من المشاهير أو نجم من نجوم الفن والمجتمع.

Moscot

واحدة من النظارات الشمسية الكلاسيكية والتي تتميز بإطاراتها البسيطة والتي غالبًا ما تأخذ شكل المربع وتكون سوداء، هذه النظارات تلائم كل الإطلالات.

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