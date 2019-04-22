6 علامات تجارية تتنافس على موضة ربيع وصيف 2019

مع انطلاق موسم ربيع وصيف 2019، تتنافس العلامات التجارية في إظهار تميزها من خلال طرح فساتين أنيقة ذات تصميمات مبتكرة وموديلات فريدة من نوعها، أمثال أوتشي، أكنى matchfashion.com ، وفيما يلي تفصيل لإطلالات أصدرتها مجموعات المتاجر والعلامات التجارية:

- أطلقت لآنا كوزنتسوفا العلامة التجارية الاوكرانية للملابس "أوتشي" في عام 2016 وتميزت هذة العلامة التجارية منذ إطلاقها بمجموعات رائعة وتقدم اليوم فستان معطف طويل باللون البنفسجي الفاتح مصنوع من الجلد وله فتحة ساق كبيرة وأكمام طويلة ، متوفر لدى نيت أية بوتر ومتجر matchfashion.com.

- تي شيرت يصلح للجنسين مع طبعات لألوان مائية رائعة من أكنى ستديو متوفر في أربعة ألوان ، ويقدر 110 جنيه إسترليني ، يتواجد لدى acnestudios.com.

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- تقدم ثلاث علامات تجارية وهي كومنز ماركيش لايف ومارني مجموعة من القمصان الحريرية الرائعة على ت Matchesfashion.com.

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- تقدم العلامة التجارية البلجكية فيلز ابيبا حذاء عال جديد مطعم بالنجوم باللون الازرق والحمر ويتواجد لدي متجرها الالكتروني.

- جمعت العلامة التجارية اتش أند أم بين السحر والابتكار في فساتين صيفية رائعة مع انسجة مطورة من قشور البرتقال والحمضيات وتتوافر الفساتين لدى المتجر الالكتروني.

- تأتي شريمبس أند ويرهاوس مع مجموعة مستوحاة من الشواطئ الإيطالية والكوكتيلات المشمسة، مثل فستان باللون الاصفر المشرق وبيكينى مطابق .

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