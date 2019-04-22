الملكة رانيا تدمج الألوان الصريحة بستايل عصري.. هل تجرئين على تجربة هذا الأسلوب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 أبريل 2019 04:37 مساءً - ظهرت الملكة رانيا الهاشمية خلال إحدى الزيارات الرسمية بالأردن، معتمدة قطعة علوية باللون الوردي الزاهي، ونسقتها مع تنورة ميدي بتصميم القلم الرصاص، مع شق جانبي محدود يتناسب مع أسلوبها المحافظ في الأزياء، اللافت هو لون التنورة التي جاءت بالأحمر الساطع.

الملكة رانيا العبدالله بإطلالات أيقونية محتشمة!



كذلك، انتعلت الملكة رانيا مع المزيج الربيعي الجريء، حذاءً بمقدمة مدببة بلون التنورة نفسها، وحملت حقيبة صغيرة الحجم مع تصميم هندسي باللون الأحمر الساطع أيضًا.

ظهر مزيج الوردي مع الأحمر من العام الماضي، لكن يبدو أنه سيشهد مزيدًا من الرواج هذا العام، لا سيما وأنّ موضة 2019 يُشهد لها بجرأة الألوان وبهجتها.

إطلالة الملكة رانيا



الأميرة ديانا اعتمدت الوردي مع الأحمر من ثلاثة عقود



كعادتها، كانت الأميرة ديانا، أميرة ويلز، أول من اعتمدت هذا المزيج اللوني المفعم بالأنوثة، شاهدنا صورًا تعود إلى تسعينيات القرن الماضي، ظهرت فيها الأميرة ديانا معتمدة سترة وردية مع تنورة حمراء، كذلك اعتمدت فستان ميدي مزج بين اللونين بصيحة البولكا دوت.

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الملكة رانيا تُبدع في تنسيق إطلالاتها وأناقتها



إن لم تتوافر لديكِ قطع أساسية بهذا المزيج اللوني، يمكنكِ تقليد الأميرة ديانا التي ذهبت إلى فستان وردي بظل صريح، وانتعلت معه حذاء وحقيبة باللون الأحمر.



كيف اعتمدت مدونات الموضة الوردي مع الأحمر؟



ظهرت مدونة الموضة العراقية ديما الأسدي بتنورة مكسرة باللون الأحمر، ونسقتها مع تي شيرت عصري باللون الوردي المتوسط، واختارت أن تنتعل صندلًا صيفيًّا باللون الجملي، وهو اختيار عصري غير متوقع.

ظهر مزيج الأحمر مع الوردي خلال موضة الشارع، التي شاهدناها على هامش أسابيع الموضة، حيث ظهرت البنطلونات الحمراء بأرجل فضفاضة مع القمصان النسائية بدرجات الوردي، كذلك شاهدنا العكس.

يمكنكِ تطبيق هذا الستايل الجريء بطريقة ناعمة، من خلال اعتماد قطعة فوقية، مثل قميص أو بلوزة أو سترة رسمية باللون الوردي، وتنسيقها مع حزام أحمر، بالطبع تتطلب هذه الاطلالة حذاء وحقيبة باللون الأحمر أيضًا.

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