بالصور| اليوم.. عرض أزياء بهيج حسين الـ58 في مصر بعنوان "مرايا"

يعقد مصمم الأزياء بهيج حسين، مؤتمرًا صحفيًا حول مجموعته الجديدة، وتقديم عرض أزياء لها، مساء اليوم، في إحدى فنادق القاهرة الكبرى، بحضور مجموعة من الإعلاميين والفنانين.

وقال حسين، في تصريحات صحفية، إن مجموعته تتضمن 45 قطعة، تنوعت بين فساتين السهرة، والبدلة الرسمية، والتايور، والفساتين العملية، بتصميمات وأشكال متباينة، مضيفًا أن أزيائه الجديدة ذات طابع خاص ومختلف عن تصميماته السابقة.

وأكد أنه يعد عرض الأزياء الـ58 له طوال مشواره في مجال الموضة، والذي يحمل عنوان "مرايا"، المستوحاة من حب النساء للوقوف لمدة زمنية طويلة أمام المرآة، للتأكد من حسن مظهرهن.

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ومن المقرر حضور خبيرة التجميل جيجي عوض، وطبيب جراحة وتجميل الأسنان شادي سمير، ومصفف الشعر محمد عادل، واستشاري جراحات السمنة والمناظير أحمد شاهين، ممثلة عن مؤسسة هدى الإمام الداعمة لمريضات السرطان.

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