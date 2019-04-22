فيديو| "للماسكات والترطيب".. شاب يقدم طريقة صنع ماء الورد في المنزل

ماء الورد، واحدة من أهم المكونات الطبيعية، التي تلجأ لها الفتيات، للعناية والترطيب بالبشرة، فهي تعمل كـ"تونر" طبيعي للبشرة، لاستخدامها قبل وضع المكياج، كما تساعد على قبض المسام، وترطيب البشرة بوجه عام.

وتتباين زجاجات ماء الورد، بين الطبيعي، والتقليد، لذا يمكنك تحضيرها في المنزل، لضمان جودتها وفوائدها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لشاب يقدم طريقة لصنع ماء الورد، في المنزل، يمكنك تطبيقها دون عناء أو مجهود.

المكونات:

- ماء.

- ورد طبيعي.

Advertisements

طريقة تحضيرها:

- ضعي الماء على النار، حتى مرحلة الغليان.

- إضافة ورق الورد الطبيعي، وانتظري يغلوا سويًا، حتى يتغير لون الماء.

- ضعي الخليط في مصفاة، وانتظري حتى يبرد، ومن ثم احفظيه في زجاجة نظيفة، وضعيه في الثلاجة، لاستخدامها يوميًا.

​