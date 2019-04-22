القاهرة - لايف ستايل
كشفت دار إرمنيجيلدو زينيا Ermenegildo Zegna عن تشكيلتها الجديدة لربيع وصيف 2019، والتي جاءت تلائم الرجل العصري، وتمنحه إطلالة أنيقة.
مجموعة إرمنيجيلدو زينيا Ermenegildo Zegna تم الكشف عنها من خلال عرض أزيائها الجديد لموسم ربيع وصيف 2019، وجاءت عصرية وبها أهتمام كبير في معظم تفاصيلها حيث اعتمدت على ستخدام الأقمشة الثمينة في خياطة الأزياء الراقية.
ألوان جريئة
التشكيلة الجديدة لإرمنيجيلدو زينيا Ermenegildo Zegna جاءت بتصميمات رحيبة وبهيجة، تتناسب والشخصي الجريء، معتمدة على مجموعة ألوان جريئة منها الأزرق الشاحب، الوردي، الأخضر، لون أصفر الصحراء، لون أصفر عباد الشمس، الموكا، الأحمر الباهت والأزرق البحري.
وأكد المدير الإبداعي للدار، أليساندرو سارتوري، على أنهم حرصوا على أن تكون التشكيلة الجديدة عصرية، بدمجه الأداء وسرعة الألعاب الرياضية مع الاهتمام بأدق التفاصيل.
زمن خلال الصور المرفقة مع الخبر تستطيع استعراض أحدث تشكيلات دار إرمنيجيلدو زينيا Ermenegildo Zegna الجديدة لربيع وصيف 2019.
قد يهمك أيضـــــــًا
بوما تختار صوفيا ويبستر لمجموعة أزياء رياضية بألوان جريئة
تشكيلة جديدة من إرمنيجيلدو زينيا لربيع وصيف 2019
كانت هذه تفاصيل خبر تشكيلة جديدة من إرمنيجيلدو زينيا لربيع وصيف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.