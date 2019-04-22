تشكيلة جديدة من إرمنيجيلدو زينيا لربيع وصيف 2019

كشفت دار إرمنيجيلدو زينيا Ermenegildo Zegna عن تشكيلتها الجديدة لربيع وصيف 2019، والتي جاءت تلائم الرجل العصري، وتمنحه إطلالة أنيقة.

مجموعة إرمنيجيلدو زينيا Ermenegildo Zegna تم الكشف عنها من خلال عرض أزيائها الجديد لموسم ربيع وصيف 2019، وجاءت عصرية وبها أهتمام كبير في معظم تفاصيلها حيث اعتمدت على ستخدام الأقمشة الثمينة في خياطة الأزياء الراقية.

ألوان جريئة

التشكيلة الجديدة لإرمنيجيلدو زينيا Ermenegildo Zegna جاءت بتصميمات رحيبة وبهيجة، تتناسب والشخصي الجريء، معتمدة على مجموعة ألوان جريئة منها الأزرق الشاحب، الوردي، الأخضر، لون أصفر الصحراء، لون أصفر عباد الشمس، الموكا، الأحمر الباهت والأزرق البحري.

وأكد المدير الإبداعي للدار، أليساندرو سارتوري، على أنهم حرصوا على أن تكون التشكيلة الجديدة عصرية، بدمجه الأداء وسرعة الألعاب الرياضية مع الاهتمام بأدق التفاصيل.

زمن خلال الصور المرفقة مع الخبر تستطيع استعراض أحدث تشكيلات دار إرمنيجيلدو زينيا Ermenegildo Zegna الجديدة لربيع وصيف 2019.

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