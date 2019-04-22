جينيفر لوبيز تتألَّق في جمبسوت أزرق يكشف عن جسدها الرياضي

تُصوِّر النجمة الأميركية جينيفر لوبيز، 49 عاما، فيلم "هوستليرز"، والذي يتطلب جسدا مثاليا، وظهرت لوبيز وهي ترتدي جمبسوت باللون الأزرق الفاتح بفتحة من الصدر، وبربطة حزام من الخصر، كشف عن جسدها المثالي وهي تتمشى ممسكة بيد خطيبها أليكس رودريغيز، يوم السبت، لتتناول الغداء معه ومع أطفالهما.

وارتدت لوبيز حذاء باللون النيود بكعب عالٍ، وحملت شنطة صغيرة في يدها مصنوعة من جلد الثعبان، أمّا يدها الأخرى كانت ممسكة بيد خطيبها لاعب البيسبول السابق، الذي ارتدى إطلالة كاجوال كاملة باللون الأسود.

وانتهت جينيفر للتو من تمرين لليوغا، وكان برفقتها ابنتها إيما، وابنها ماكس، وابنتي رود، ناتاشا وإيلا، وبدا جميعهم كعائلة حديثة مثالية، وفي تمرين اليوغا كشفت لوبيز عن عضلات جسدها في قميص أسود ضيق من "غيس" وليغينغ، وارتدت نظارة شمسية باللون الأسود، ورفعت شعرها على شكل كعكعة.

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وتلعب جينيفر دور راقصة في فيلمها الجديد إلى جانب نجمة موسيقى الراب الأميركية، كاردي بي، واتبعت لوبيز نظاما غذائيا خاليا من الكربوهيدرات والسكر لمدة 10 أيام في يناير/ كانون الثاني، لتتمكن من تأدية دورها بإتقان ومن المقرر عرض الفيلم في 13 سبتمبر/ أيلول.

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