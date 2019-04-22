"فين الهضبة".. جنا عمرو دياب في جدل مستمر مع الجمهور بسبب إطلالاتها الجريئة

حالة من الجدل أثارتها جنا دياب، أبنة الفنان عمرو دياب، خلال الأيام الماضية، بسبب إطلالاتها الجريئة، وصورها الغير معتادة، الأمر الذي جعلها في مرمى الانتقادات بين متابعيها، حتى قررت حذف بعض الصور، وإغلاق التعليقات على أحدث إطلالاتها لتتجنب الانتقادات.

3 أيام، تصدرت خلالهما ابنة الهضبة محركات البحث حول مواقع التواصل الاجتماعي، عقب نشرها العديد من الصور، كان أبرزهما صورها الأخيرة بصحبة شاب يدعى "سامو".

صور بوضعيات مختلفة:

نشرت جنا منذ ثلاث أيام، عدة صور بصحبة صديقتها، عبر حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت خلالها بوضعيات مختلفة أبرزها الـ "داج فيس"، كما تعمدت على إظهار لسانها في أكثر من صورة، مما عرضها للانتقاد، من قِبل متابعيها، حيث علقت إحداهما: "للأسف الحركة دي مش حلوة"، وأضافت الأخيرة: "ليه مطلعة لسانك كده في كل الصور".

لم تلتفت جنا لتلك الانتقادات، حيث نشرت عدة صور أخرى بنفس الوضعيات، مردتية خلالها ستوميك باللون الأخضر، كشف عن بطنها.

وحصدت الصور العديد من التليقات بين المعجبين بإطلالاتها، وبين منتقديها، مُعلقين: "بابا فين"، و"هو فين عمرو دياب".

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إطلالة جريئة اضطرت لحذفها:

ونشرت جنا، أمس، عدة صور ظهرت خلالها، بإطلالة جريئة، حيث أرتدت فستان قصير، منفوش قليلًا، كشف عن منطقة الصدر، مع مكياج صريح، بدت خلاله بعُمر أكبر من عُمرها.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بدأو بتداول الصور، منتقدين الإطلالة، مما أضطر الأخيرة لحذف الصور نهائيًا.

إطلالة جديدة بصحبة أحد الشباب:

كما نشرت، ابنة الهضبة، أمس، صور جمعتها بشاب يدعى "سامو شلبي".

وأرفقت جنا صورهما بتعليق، "بحبك سامو شلبي"، وأغلقت التعليقات لتتجنب الجدل الذي يثار كل حين، خاصة إذا نشرت صورا جريئة كعادتها.

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