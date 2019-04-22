بالصور| جمبسوت أوف شولدر أحدث إطلالة نرمين الفقي في عمان ومتابع:" ينفع تتجوزيني"

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها ومحبيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عددًا من الصور أثناء تواجدها في العاصمة عمان، ومشاركتها في أسبوع الموضة الأردني، وتكريمها عن دورها في مسلسلها" أبو العروسة" في دور عبير.

وأطلت نرمين خلال الصورة بإطلالة مميزة أبرزت انوثتها وجمالها كما اعتاد الجمهور على رؤيتها، حيث ارتدت "جامبسوت" أف شولدر، باللون الأسود والأبيض، وتركت شعرها منسدلًا، مع الاعتماد على الماكياج الهادئ الذي تناسب مع إطلالتها.

وتعتبر نرمين رمزًا للأنوثة منذ أن خطت بقدميها الوسط الفني، كانت ولا زالت فتاة أحلام الشباب لرشاقتها وقوامها الأنثوي، رغم امتلاكها قدر عالٍ من الجمال إلا أنها رفضت الزواج رغم تخطيها سن الـ46.

ولقيت الصور استحسان المتابعين، وتفاعل عدد كبير مع إطلالتها، وحصلت الصورة على أكثر من 32 ألف تسجيل إعجاب، فضلًا عن مئات التعليقات التي تشيد بجمالها ورقتها.

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وعلق أحد المتابعين متغزلًا بها قائلًا:" اللي مش بتكبر بتصغر وتحلو"، وأضاف أخر قائلًا:" الحب كله حبيبتنا والله العظيم وحشتينا يا أجمل فنانة في العالم كله نرمين الفقي العشق كله".

وأشادت أخرى برقتها واختيارها وتنسيقها للألوان قائلةً:"بعشق الابيض في الاسود ذوقك تحفة دائمًا حبيبتي".

فيما تابع أخر: "معقول القمر ده لسه متجوزش ينفع تتجوزيني".

يذكر أن آخر أعمال نرمين الفقي، مسلسل" أبو العروسة"، والتي شاركت ببطولته الفنانة سوسن بدر، ومدحت صالح، وولاء الشريف، وسيد رجب.

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