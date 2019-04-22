بالفيديو| مسنة ترقص على "مافيا" أمام لجنتها الانتخابية في عين شمس

حرصت سيدة مسنة على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، صباح اليوم، في لجنتها الانتخابية بمدرسة فلسطين الابتدائية بحي عين شمس، حاملة علم مصر ولافتة تحمل صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي وصورتها الشخصية وشعار "تحيا مصر".

وظهرت السيدة وهي ترقص على أنغام "مافيا" للفنان محمد رمضان، أمام مقر لجنتها الانتخابية، وسط تصفيق وتفاعل المحيطين بها.

وشهدت لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية إقبالًا من المواطنين للإدلاء بأصواتهم منذ فتح اللجان، في ثالث أيام التصويت بالداخل، فيما أنهى المصريون بالخارج، الإدلاء بأصواتهم، أمس، في 140 مقرًا انتخابيًا بـ124 دولة يتواجد بها أبناء الوطن.

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وأعلن المستشار محمود الشريف نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن بطاقات التصويت طُبعت بعددٍ مساوٍ لأعداد الناخبين المقيدين بقاعدة البيانات، وهو 61 مليونا و344 ألفا و503.

وأوضح نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عدد القضاة المشرفين على الاستفتاء يبلغ 15 ألفًا و234 باللجان العامة والفرعية، مشيرًا إلى أن هناك 4015 قاضيًا احتياطيًا سيجري الدفع بهم في حالة الطوارئ، وأن عدد اللجان "العامة" يقدر بـ368، و"الفرعية" بـ13 ألفًا و919 لجنة.

وتجرى عملية الاقتراع والفرز بعد انتهاء المدة المحددة للتصويت، في حضور ممثلي وسائل الإعلام والمنظمات الصادر لها تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات.

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