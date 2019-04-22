سميرة سعيد تعلق على أزمة أصالة وأنغام: "هيضحكوا بعدين"

علقت الفنانة المغربية، سميرة سعيد، على الأزمة الأخيرة بين الفنانتين أنغام، وأصالة، وذلك عقب زواج الأولى من الموزع الموسيقي أحمد ابراهيم، خلال استضافتها ببرنامج "Carpool Karaoke" بالعربي، المُذاع عبر تلفزيون دبي.

وكان مقدم الحلقة، أظهر لـ"سعيد" صورة تجمعها بالثنائي، قائلًا: "دي زعلانة من دي"، لترد الأخيرة:" الاتنين حبايبي، هيتصالحوا إن شاء الله عشان ما ينفعش نفضل زعلانين من بعض"

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وتابعت: "الحب حلو والصداقة حلوة.. والحاجات اللي بتتولد كبيرة بتصغر وهيضحكوا عليها بعدين".

لم تكن تلك المرة التي تسلط "السعيد" الضوء، على أزمة صديقاتها أنغام، وأصالة، فتحدثت من قبل مع إحدى المجلات الخليجة حول توتر العلاقة بين أنغام وأصالة، عقب زواجها من ابنة شقيقة المخرج طارق العريان زوج الأخيرة، قائلة: "كنا ثلاث صديقات.. وأصبحنا اثنتين، لكني على قناعة بأن الأمور تتغيّر، وأصالة وأنغام ستتقابلان وتعودان صديقتين من جديد.. فأي مشكلة في بدايتها تكون كبيرة، ثم بعد ذلك تأخذ حجمها الطبيعي"، مؤكدة أنها لن تتأخر حال إمكانية تدخلها للصلح بينهن.

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