النقوش المبهجة تزين بناطيل صيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) –

يزدان السروال في صيف 2019 بنقوش جذابة ليسلط الأضواء على السيقان ويمنح المرأة إطلالة أنيقة تخطف الأنظار.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية جابرييلا كايزر أن السروال يزدان هذا الموسم بنقوش الزهور الرومانسية، التي تمنح المرأة إطلالة حالمة مفعمة بالرقة والأنوثة، مشيرة إلى أن هذه السراويل تتناغم مع قطع فوقية ذات ألوان هادئة كألوان الباستيل كالفستقي والليموني أو الألوان المطفأة كالنبيذي والأزرق البحري.

وتتألق السراويل أيضا بنقوش جلد الحيوانات كنقوش جلد النمر أو الحمار الوحشي لتمنح المرأة إطلالة شرسة تعكس جرأتها وتفرد أسلوبها. وتتناغم هذه السراويل مع قطع فوقية هادئة تكتسي بالأبيض أو الأسود.

وأردفت كايزر أن التقليمات تعد من النقوش الرائجة بقوة أيضا هذا الصيف، مشيرة إلى السراويل المزدانة بالتقليمات تتمتع بمظهر أنيق مناسب للعمل، فضلا عن إمكانية تنسيقها مع كل شيء.