بالصور.. زفاف أسطوري لولي العهد الماليزي على "حسناء سويدية"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
عقد زفاف ولي العهد الماليزي تنكو محمد فايز بترا على السويدية صوفي لويس جوهانسون، في حفل أسطوري، وفق ما ذكر موقع "سكاي نيوز"، نقلاً عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
والتقت صوفي البالغة من العمر 32 عاما مع الأمير تنكو، 45 عاما، في إنجلترا بعد أن انتقلت خريجة علم الاجتماع واللغة الإنجليزية الحسناء للعمل هناك كمربية.
وأقيم الزفاف في قصر "أستانا بالالي بيسار" الأثري، الذي بني في عام 1840، وحضره 300 ضيف.
ووفق الصحيفة البريطانية، فإن جميع هدايا الزفاف ستمنح لدور الأيتام والمتقاعدين والمنظمات الإنسانية غير الحكومية.
ويأتي زفاف ولي العهد الماليزي بعد شهور من زواج ملك ماليزيا، السلطان محمد الخامس، في نوفمبر الماضي، من ملكة جمال روسيا سابقا، أوكسانا فويفودينا.
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