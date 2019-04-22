مكياج عيون ترابي على طريقة النجمات

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 أبريل 2019 01:37 مساءً - بعض السيدات لا يفضلن المكياج الثقيل بألوان بارزة وصارخة، ويبحثن عن إطلالات جماليّة ناعمة. معظم نجمات هوليوود يعتمدن مكياج عيون ترابي وتختار ألواناً لماكياجها ناعمة وجذّابة، طبيعيّة تعزّز من جمال عينيها، بشرتها وشفاهها، حتى وإنْ كان الأسلوب سموكي، فـ مكياج عيون ترابي يظهر ملامح الوجه أكثر نعومة وفي الكثير من البراءة والطبيعيّة.
مكياج عيون ترابي يناسب المرأة العصرية التي تبحث عن مكياج ناعم ورومانسيّ يعكس شخصيّتها الهادئة، والألوان الترابيّة أفضل ألوان الظلال لهذا النمط من الماكياج، توّحد اللّون، تخفي عيوب البشرة كالهالات وتبرز جمال العيون، خاصّة إذا ما رافقتها خطوط رفيعة من الكحل أو الآيلاينر بألوان هادئة مستوحاة من الطبيعة.
شاهدي صور مكياج عيون ترابي وشفاه بألوان ترابيّة محايدة وبرونزيّة تؤمّن لكِ إطلالات ناعمة بأسلوب يرضي الأذواق كافّة.
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