أفضل كريمات العين... لا تترددي في تجربتها

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 22 أبريل 2019 01:37 مساءً - من المعروف أن الجلد المحيط بمنطقة العينين حساس جداً وأرق بعشر مرات من بشرة الوجه، بالتالي فإن هذه المنطقة معرضة أكثر من غيرها لظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة، إضافة الى الجيوب والانتفاخات والهالات السوداء... لذلك سنقدم لك في ما يلي أفضل كريمات العناية بمنطقة العينين التي تستهدف كافة المشكلات لتبدين أصغر سناً وأكثر إشراقاً.

Drunk Elephant

إذا كنت تعانين من التعب والانتفاخات تحت العين، فإن مستحضر Drunk Elephant مثالي للقضاء على هذه المشكلات، فهو يحتوي على فيتامين E المضاد للأكسدة وفيتامين C ومستخلص نبات الخيار، إضافة الى الببتيدات والسيراميد، التي تغذي منطقة العين وتقويها وتجعلها صحية وأكثر شباباً.

shiseido benefiance

إن استخدمت هذا الماسك المخصص لمنطقة العين مرة واحدة، ستواظبين على استخدامه دائماً نظراً الى مفعوله السحري، حيث يرطب البشرة المحيطة بالعين ويقضي على الهالات السوداء، كونه يحتوي بشكل أساسي على الريتينول، إضافة الى أنه يعيد إليها الشباب والحيوية في وقت قياسي.

Olehenriksen truth

يعمل هذا المستحضر على جعل منطقة العينين مضيئة ومتوهجة من الاستخدام الأول، نظراً الى غناه بالفيتامين C الذي ينشط البشرة ويخلصها من البهتان والتعب. إضافة الى ذلك، يحتوي Olehenriksen truth على الكولاجين الذي يعمل على تحسين مرونة الجلد المحيط بالعين فيجعله مشدوداً وأكثر شباباً.

Dr. Dennis Gross

يساعد هذا الكريم على ترطيب الجلد المحيط بالعين، فيجعل منطقة حول العينين مشرقة وندية، وكأنك أخذت قسطاً من النوم لمدة ثماني ساعات، إذ يشتمل على حمض الهيالورونيك والطحالب الخضراء والكافيار التي تغذي البشرة وترطبها في الأعماق. كذلك، يحتوي على الكافيين الذي يخفف من ظهور الهالات السوداء والانتفاخات عن طريق الحد من احتباس الماء تحت الجلد.

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needles no more

إذا كنت تعانين من الجيوب والانتفاخات تحت العينين، فإن هذا المستحضر الحل المثالي بالنسبة إليك، إذ يساعد الببتيد والكافيين الذي يحتوي عليه على الحد من ظهور الانتفاخات وإراحة البشرة المتعبة وتنشيط الدورة الدموية في المنطقة المحيطة بالعين.

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