أبرزُ النّجمات يقتبسنَ إطلالتهنّ من أسلوب أميرة القلوب ديانا

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - إذا كنتِ بحاجة إلى إثبات أنّ تأثير أسلوب ديانا أميرة ويلز، ما زال مستمرًا، ما عليكِ سوى النّظر إلى شوارع عواصم الموضة العالميّة.

فبعد سنوات من تولّيها لقب "أكثر النساء الأكثر تصويرًا في العالم"، ما تزال ديانا تُلهم اتّجاهات الأزياء اليوميّة، و إطلالات السّجّادة الحمراء لكلّ شخص، بدءًا من نجمات هوليوود، إلى عارضات الأزياء.

وفي عالم الموضة المهووس باستعادة صيحات الثمانينيات، والتّسعينيات، من القرن الماضي، أصبحتْ إطلالاتها من تلك العصور تحصل على اهتمامٍ أكبر من أي وقت مضى.

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أو في حديث العارضة، إميلي راتاجكوفسكي، مع مجلة "ويكلي ويكلي"، صرّحتْ، أنّها عندما ترغب في ارتداء صيحات من الثمانينيات، فأول ما يتبادر إلى ذهنها، هي إطلالات ستايل الشارع للأميرة ديانا، كسترات البليزر، وشورتات الدرّاجة الهوائيّة، والأحذية الرّياضيّة المكتنزة.

كما استحوذتْ الصّيحات المعتمدة لدى الأميرة ديانا في فترة الثمانينيات على المدارج، في صورة ألوان كهربائية، وصور ظليّة جريئة، وطبعات مميّزة، فهيمنتْ على مجموعات أشهر العلامات التّجاريّة، مثل رودارتيه، وآشلي ويليامز، وسانت لوران، وغوتشي.

إليكِ أبرز الإطلالات التي استوحتها أشهر المؤثّرات في ساحة الموضة: كإيميلي راتاجكوفسكي، كيندال جينر، بيلا حديد، ريهانا، زوي كرافيتز، بري لارسون، وداكوتا فانينغ، من أسلوب أزياء أميرة القلوب.