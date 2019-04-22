أفضل وأجرأ ملابس مهرجان "كوتشيلا" فالي للموسيقى لعام 2019

بدأ أسبوع عطلة نهاية الأسبوع الثاني رسميا لمهرجان كوتشيلا فالي للموسيقى والفن، الجمعة 19 أبريل/ نيسان، وشملت العروض الموسيقية في المهرجان الخاص بولاية كاليفورنيا، غناء تامي إمبالا وأريانا غراندي، والدي جي إدريس إلبا، ولازوا، وبالإضافة إلى الأداء الموسيقي، بات المهرجان مكانا لاستعراض الأزياء والملابس.

وظهرت العديد من الملابس المختلفة في المهرجان من بينها اللون الفوشيا، وكذلك الأصفر للأنظار، ونستعرض هنا أفضل وأجرأ ملابس الحاضرات في عطلة نهاية الأسبوع الثانية للمهرجان، وفي رسالة للحب والسلام، ظهرت إحدى الفتايات ترتدي زيا بسيطا باللونين الأبيض والأسود، مكتوبا عليه كلمة سلام باللغة الإنجليزية، وظهرت فتاة أخرى ترتدي زيا عسكريا كشف عن بطنها، لكنها وضعت أقراط أذن تحمل علامة السلام، وقررت فتاة أخرى أن تستوحي ملابسها من ملابس برتني سبريز في بداية عام 2012، حيث اختارت بدلة باللون الأحمر لامعة، واردت تحتها قميصا باللون الأسود، واختارت فتاة ارتداء جمسوت ضيق بطبعة جلد النمر..

أقرأ أيضاً :

واختارت فتاة ارتداء فستانا طويلا شفافا مرصعا بالنجوم باللون الفضي، بينما أخرى ارتدت جمبسوت حريريا ناعما عاري الأكتاف، وذهبت إحداهن لارتداء الزي الإسباني الراقص وأمسكت بالمروحة في يدها، وذهبت إحداهن لاختيار ملابسها بطبعة جلد الحمار الوحشي.

وظهر اللون الأصفر الفاقع، حيث ارتدته فتاة على شكل بلوزة وبنطالا مصنوعين من التيركو، كشف عن جسدها، وعادت إحداهن بإطلالة نجمة تلفزيون الواقع كيم كاراشيان، في الماضي، حيث البنطلون الجينز، والتيشرت الكاشف للبطن، وكانت صديقتها بجانبها تعتمد نفس الأسلوب لكنها ارتدت بنطال ليغنغ ضيقا باللون الفوشيا.

Advertisements

وبرزت الملابس الكاجوال الرياضية التي ارتدتها فتاتين، حيث حملات صدر رياضية باللون الأسود، وبناطيل واسعة أحدها باللون الأبيض، والآخر أصفر يتخلله اللونين الأبيض والأسود. وظهرت فتاة بشكل متألق ومختلف، حيث اختارت وضع تاج من الأزهار الملونة على رأسها، وارتداء بلوزة متعددة الألوان.



قد يهمـــك أيضـــا:

- كيم كارداشيان تخطف الأنظار ببدلة شفافة أظهرت ملابسها الداخلية في باريس

- كارداشيان تظهر بإطلالة جذَّابة خلال حفلة "White Fox Swim"