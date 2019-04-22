متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نعرض اليوم الحلقة 6 من برنامج فوشيا شو، مع الإعلاميّة، ناديا الزعبي، لنرصد لكِ أحداث الأسبوع من أخبار المشاهير، والموضة، والجمال، والصّحّة، بطريقة خفيفة، ولطيفة. تشاهدون في هذه الحلقة: عن العلاقات "متابعة" و "إلغاء متابعة".. هل تحكم على العلاقة بين الزوجيْن بالنّجاح، أو الفشل؟ دراسة تُؤكّد: ملامحُ الرّجل لها علاقة بميله للخيانة! عن المشاهير بعد غيابٍ طويلٍ.. رغدة بملامح صادمة، برفقة سوزان نجم الدين Advertisements أوّل صورة للقاء سويدان، وخطيبها أحمد سعيد عبدالمنعم صورة بوستر مسلسل "حكايتي"، لياسمين صبري، يقع في فخ التّقليد، فهل يروي القصّة نفسها؟ تشبيه مايا دياب في إطلالتها الأخيرة، بمدمنة عمليّات التّجميل جوسلين وايدنشتاين عن الموضة هيفاء وهبي بفستان مغطى بالقصدير.. هل قلّدتْ جنيفر لوبيز؟ بريانكا تشوبرا بإطلالة "بسيطة"، بقيمة 18 ألف دولار!

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كانت هذه تفاصيل خبر فوشيا شو: ملامحُ الرّجل تكشف ميله للخيانة.. وهل أدمنتْ مايا دياب عملياّت التّجميل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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