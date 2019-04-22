ملكة إسبانيا تظهر بإطلالة أنيقة أثناء قداس عيد الفصح

يُوافق الأحد عيد الفصح المجيد والذي يحتفل به العديد من الأشخاص حول العالم عن طريق حضور القداس في الكنائس وسماع العظة من رجال الدين، ولهذه المناسبة شوهدت لالة ملكة إسبانيا ليتيزيا بإطأنيقة أثناء حضورها القداس في مدينة بالما دي مايوركا الإسبانية.

وظهرت الملكة ليتيزيا البالغة من العمر 46 عاما، بكامل أناقتها أثناء حضورها قداس عيد الفصح مع أسرتها، وكانت ترتدي فستانا طويل الأكمام ب اللون الأزرق، ويُعتقد بأنه من تصميم العلامة الشهيرة "ماسيمو دوتي"، الذي تميز بالأزهار البيضاء المطبوعة عليه.

أبرزت الملكة الإسبانية خصرها النحيف من خلال حزام باللون اللأزرق مطابقا للفستان، وأمسكت مظلة متحدية بها الطقس الممطر لحضور القداس.

رافقت الملكة ليتيزيا عائلتها في قداس عيد القيامة التقليدي في كاتيدرائية بالما دي مايوركا، وكان الفستان الأزرق ملائما للعيد الديني حيث يتميز بتنورة طويلة تصل لأسفل الركبة مباشرة، وأبقت إطلالتها في غاية البساطة عن طريق اختيار الإكسسوارات غير اللامعة والبسيطة

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ورغم أن الفستان غير متوفر للشراء عبر الإنترنت فإن الفساتين المماثلة لماسيمو دوتي معروضة للبيع بمبلغ 99.95 جنيها إسترلينيا، ولإكمال إطلالتها اختارت الملكة ليتيزيا زوجا من الأحذية الزرقاء من جلد الغزال، وفي القداس، تم رصد الملكة مع عائلتها، بما في ذلك زوجها الملك فيليب، 51 عامًا، حمات الملكة صوفيا، 80 عامًا، وأطفالها ليونور، 13 عامًا، وصوفيا، 11 عامًا.

وأضافت الملكة مظهرًا رائعًا من الألوان أثناء حملها حقيبة جلدية حمراء من العلامة Menbur، والتي يمكن شراؤها على الموقع الإلكتروني مقابل 121 جنيهًا إسترلينيًا، ودائما ما تظهر ملكة ليتيزيا ملكة إسبانيا بإطلالات أنيقة عند الخروج للقيام بواجباتها الملكية، ففي الأسبوع الماضي، ظهرت بفستان حريري باللون الأخضر النابض بالحيوية من تصميم المصمم الفرنسي ساندرو، والذي يتم بيعه حاليا مقابل 189 جنيهًا إسترلينيًا مقابل سعر 315 جنيها إسترلينيا.

وارتدت مؤخرا فستانا متوسط الطول مذهلا لحضور مأدبة عشاء أقامها الرئيس والسيدة الأولى للأرجنتين في مركز كيرشنر الثقافي والذي يعرض حاليا للبيع عبر الإنترنت مقابل 6.406.16 جنيها إسترلينيا.

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